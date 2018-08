Tesla, party mode in arrivo

Filippo Vendrame,

Tesla, nel tempo, ha arricchito le sue Model S, Model X e Model 3 di molti sistemi di guida avanzati che permettono di offrire un livello di guida più confortevole e sicuro. La società di Elon Musk, comunque, non si è nemmeno dimenticata di introdurre alcune modalità di utilizzo molto curiose. Si pensi, per esempio, al “camper mode” che permette di dormire all’interno dell’auto mantenendo acceso costantemente il climatizzatore per avere sempre la giusta temperatura. Sembra, adesso, che Tesla stia facendo un ulteriore passo in avanti per permettere di utilizzare le sue auto in maniera divertente all’aria aperta.

Questa novità è stata annunciata da Elon Musk su Twitter e porta il nome di “party & camper mode“. In buona sostanza, sembra che i proprietari delle Model S, delle Model X e delle Model 3 saranno in grado di utilizzare i loro veicoli come fonte di energia per alimentare le loro feste all’aperto o le attrezzature da campeggio. Musk farebbe anche intendere che le persone potranno anche utilizzare il sistema multimediale e l’illuminazione dei veicoli una volta abilitata questa particolare modalità d’utilizzo dell’auto. Per quanto si tratti di un’idea molto particolare, dal punto di vista tecnico ha assolutamente molto senso.

Le Tesla di ultima generazione dispongono di batterie con capacità anche sino a ben 100 kWh e dunque potrebbero tranquillamente alimentare per circa 48 ore, come evidenzia Musk, tutte quelle attrezzature necessarie per una festa o per un weekend al campeggio.

Inoltre, tutte le Tesla dispongono di un ampio bagagliaio che facilmente può essere trasformato nel punto di partenza per una festa o per una serata fuori casa all’aperto visto che con l’aggiunta di un piccolo materasso è possibile dormire comodamente dentro l’auto.