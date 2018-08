Vodafone Special Minuti, nuove offerte di agosto

Filippo Vendrame,

Vodafone ha deciso di mettere mano alle offerte operator attack per questo mese di agosto. In particolare, l’operatore ha aggiornato la gamma di tariffe ricaricabili “Vodafone Special Minuti” che possono essere attivate in determinate condizioni. Le offerte operator attack di Vodafone possono essere attivate esclusivamente nei punti vendita ufficiali dell’operatore ma possono subire variazioni in un qualsiasi momento.

Vodafone Special Minuti 30 Giga prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e 30 GB di traffico Internet 4G. Il tutto al prezzo di 10 euro al mese (5 euro di costo di attivazione). Offerta attivabile se si proviene da Iliad, 3 Italia e dagli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile Nòverca Full, Rabona Mobile, NoiTel Mobile, SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL.

Vodafone Special Minuti 20 Giga, invece, prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e 20 GB di traffico Internet in 4G al prezzo di 7 euro al mese (6 euro di attivazione) se si proviene da Iliad, 3 Italia e dagli operatori virtuali PosteMobile, LycaMobile, Fastweb Mobile, PosteMobile Full, BT Enia Mobile, Digi Italy, ERG Mobile,1 Mobile, BT Italia full MVNO, Kena Mobile Nòverca Full, Rabona Mobile, NoiTel Mobile,SimPiù Digitel Italia e Digi Mobile FULL. Prezzo che sale a 15 euro al mese (6 euro di attivazione) se la tariffa sarà attivata su di un nuovo numero o se si proviene da Wind, TIM e CoopVoce.

Vodafone Special Minuti 10 Giga, infine, offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e 10 GB di traffico Internet 4G a 12 euro al mese (6 euro di attivazione) se si attiva un nuovo numero o se si proviene da Wind, TIM e CoopVoce.

Le nuove SIM Vodafone prevedono un costo una tantum di 5 euro a cui va aggiunto il prezzo della prima ricarica.