ASUS ZenBook Pro 15 in uscita in Italia

Floriana Giambarresi,

ASUS ZenBook Pro 15 UX580 sta per sbarcare nei negozi italiani: si tratta del nuovo notebook Windows 10 ad alte prestazioni che introduce ScreenPad, tecnologia che cambia il modo in cui si interagisce e si lavora con il portatile. Sarà in vendita a partire dal 3 settembre, al prezzo di 2699 euro.

Progettato soprattutto per artisti, designer, programmatori professionisti e per gli amanti delle nuove tecnologie, ASUS ZenBook Pro 15 si focalizza su grandi performance in un corpo sottile, leggero ed elegante. Spicca il display da 15 pollici 4K UHD NanoEdge con touchscreen e cornice ultrasottile, che consente una fedele riproduzione cromatica PANTONE Validated e integra la tecnologia ASUS Calibration per la calibrazione dei colori, rendendo il device ideale per i professionisti della grafica. Disponibile per loro la penna stilo (opzionale), che offre tutta la libertà di dar libero sfogo alla creatività.

Per quanto riguarda l’hardware, ASUS ZenBook Pro 15 è pensato per soddisfare anche i professionisti più esigenti: è alimentato dai più recenti processori, come ad esempio Intel Core i9 di ottava generazione con fino a 16 GB di RAM DDR4 a 2400 Hz e unità SSD PCIe 3.0 x4 fino a 1 TB, affiancato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 Ti che offre tutta la potenza necessaria per le operazioni grafiche più complesse, come il rendering 3D e la riproduzione dei video 4K UHD. In quanto alla connettività, il nuovo notebook include Wi-Fi 802.11ac di classe gigabit, porte USB-C con Thunderbolt 3, USB 3.0 Gen 1 Tipo A e uscita standard HDMI.

Quanto alle nuove tecnologie a bordo del ZenBook Pro 15, si ha il riconoscimento facciale e il supporto integrato ai servizi vocali Amazon Alexa, per interagire con il portatile in modo intelligente, tramite il proprio volto o la voce. E, soprattutto, si ha ScreenPad, un touchpad Windows combinato con un touchscreen FHD interattivo da 5,5 pollici che consente di semplificare e velocizzare lavoro e interazioni mediante una serie di funzioni utili, che possono adattarsi in modo smart a ciò che l’utente sta facendo in un determinato momento, app di Windows e una serie di programmi dedicati denominati App ScreenPad. Tra questi, Launcher che consente di aprire le app del desktop o passare da un’app all’altra usando scorciatoie personalizzabili, NumKey che trasforma ScreenPad in un comodo tastierino numerico – ideale per l’inserimento dei dati, Calculator e un lettore musicale.

Asus ZenBook Pro 15 sarà acquistabile in Italia a partire dal 3 settembre, al prezzo di 2699 euro, in anteprima sul sito Web della casa produttrice e presso gli ASUS Gold Store. Chiunque lo acquisterà potrà peraltro scegliere di serigrafare gratis il proprio nome sul palmrest del laptop.