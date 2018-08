BlackBerry Evolve, schermo 18:9 da 5,99 pollici

Luca Colantuoni,

Il produttore canadese non realizza più smartphone, ma ha concesso l’uso del marchio ad aziende di terze parti. I nuovi BlackBerry Evolve e Evolve X sono stati presentati da Optiemus Infracom, un operatore telefonico indiano. Si tratta dei primi modelli BlackBerry con schermo 18:9. Le specifiche sono quelle di uno smartphone di fascia media.

I due smartphone sono esteticamente identici. Entrambi hanno uno schermo da 5,99 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Sul retro ci sono la doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali. Cambia invece la dotazione hardware. Evolve integra un processore Snapdragon 450, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD, mentre Evolve X integra un processore Snapdragon 660 e 6 GB di RAM. Altre differenze riguardano il comparto fotografico.

Per la dual camera posteriore del BlackBerry Evolve sono stati scelti sensori RGB e monocromatico da 13 megapixel. Il BlackBerry Evolve X ha invece due sensori RGB da 12 e 13 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo standard (apertura f/1.8) e ad un teleobiettivo (apertura f/2.6). La fotocamera frontale è la stessa (16 megapixel). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh e può essere ricaricata in maniera tradizionale tramite porta USB Type-C oppure in modalità wireless. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. I due smartphone saranno in vendita da fine agosto (Evolve) e metà settembre (Evolve X) esclusivamente su Amazon India.