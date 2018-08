CCleaner raccoglie i dati degli utenti?

Luca Colantuoni,

Circa un anno fa, CCleaner era stato colpito da un malware. Questa volta Piriform ha commesso un errore ancora più grave perché nella versione 5.45.6611 rilasciata a fine agosto è stata inserita una funzionalità che somiglia molto ad uno spyware. La software house, acquisita da Avast a luglio 2017, ha promesso cambiamenti nelle prossime settimane.

In CCleaner 5.43.6522, distribuita a maggio, erano state aggiunte due voci nella scheda Privacy delle opzioni che consentivano di disattivare l’invio dei dati di utilizzo a terze parti e la visualizzazione delle offerte relative ad altri prodotti dell’azienda. Quelle voci sono state eliminate nella versione 5.45.6611 di CCleaner Free, in quanto i dati vengono raccolti in forma anonima. La novità che ha dato origine ad una valanga di proteste riguarda il monitoraggio attivo, la tecnologia che avvisa l’utente quando è il momento di fare un po’ di pulizia.

Questa funzionalità, presente nella scheda Monitoraggio, non può essere disattivata. In realtà è possibile togliere il segno di spunta accanto alla voce “Attiva monitoraggio”, ma al successivo avvio dell’applicazione viene nuovamente attivata. Ovviamente la raccolta dei dati in forma anonima è sempre presente. Tra l’altro, anche quando viene chiusa con un clic sull’icona X, CCleaner rimane in esecuzione in background.

Piriform ha promesso di apportare i necessari cambiamenti nella prossima versione, ma molti utenti hanno deciso di non installare più il software. In attesa dell’aggiornamento è consigliabile scaricare la precedente versione 5.44.6575.