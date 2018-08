HMD Global: Nokia, Snake e la realtà aumentata

Cristiano Ghidotti,

Divertente iniziativa messa in campo da HMD Global, quella che da quasi un paio d’anni è la nuova casa dei telefoni Nokia: da oggi, aprendo la fotocamera di Facebook su un device della linea e sfruttando la tecnologia di realtà aumentata, è possibile trasformare se stessi in una versione virtuale e pixellosa di Snake, il celebre videogame da sempre presente sui telefoni del marchio finlandese.

È possibile ottenere immagini e animazioni come quelle visibili in allegato a questo articolo sfruttando la fotocamera frontale degli smartphone a marchio Nokia e attivando il filtro Snake Mask. Snake World entra invece in azione con la fotocamera posteriore, trasformando l’ambiente circostante in uno spazio di gioco, in pieno stile AR. L’invito è a condividere le proprie creazioni con l’hashtag #imasnake2 per dar vita a una sorta di contest sui social. Tutto ciò che bisogna fare è aprire l’applicazione di Facebook, premere l’icona della fotocamera in alto a sinistra e scorrere fino a trovare i filtri in questione.

Snake allo zoo? Snake in spiaggia? Snake… in aereo? Niente è impossibile ora che Snake è nella fotocamera di Facebook. Inoltre, l’integrazione con Facebook Live consente la trasmissione della diretta del gameplay sul feed del famoso social per condividere la ‘caccia alle mele’ con gli amici.

Per celebrare il lancio dell’iniziativa, HMD Global ha ingaggiato Matt Keck, comico e youtuber che si è reso artefice di un involontario successo virale con il filmato “I’m a Snake”, capace di raccogliere oltre 23 milioni di visualizzazioni in streaming. In chiusura il risultato di questa bizzarra collaborazione. Ecco le parile di Pekka Rantala, Chief Marketing Officer ed Executive Vice President di HMD Global.