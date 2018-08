LinkedIn trova la via più breve per l’ufficio

Filippo Vendrame,

LinkedIn ha annunciato la nuova funzione “Your Commute” pensata per tutti i professionisti che vogliono trovare la strada migliore per arrivare al lavoro. Questa nuova funzionalità del social network è stata sviluppata, infatti, per aiutare le persone a calcolare il tempo di percorrenza del tragitto casa-lavoro. Questo nuovo tool è già disponibile per tutti, anche per gli 11 milioni di iscritti italiani alla piattaforma. Your Commute permetterà di arrivare sempre puntuali sul posto di lavoro ed aiuterà le persone anche a capire quali potrebbero essere i tempi e i percorsi migliori per raggiungere eventuali nuovi posti di lavoro, consentendo di valutare, in questo modo, gli open job più congeniali alle proprie necessità.

Il pendolarismo, soprattutto in Italia, è un problema molto importante e tutti i professionisti che cercano una nuova posizione di lavoro ne tengono conto quando valutano nuove opportunità. Grazie a questo nuovo strumento, LinkedIn aiuterà i suoi iscritti ad effettuare una scrematura più efficace di tutte le possibili proposte di lavoro anche in base al percorso che si dovrebbe compiere ogni giorno a piedi, in bici, in macchina o con i mezzi pubblici per raggiungere il nuovo ufficio. Sapere con precisione il tempo necessario per raggiungere un posto di lavoro è un elemento importante per le persone che sempre di più cercano di ottenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, riducendo al minimo anche gli spostamenti necessari per la loro attività professionale.

Utilizzare questo nuovo strumento messo a disposizione da LinkedIn è davvero molto banale. Quando un iscritto si troverà a visionare nuovi annunci, cliccando sull’opzione “See Your Commute” accederà alle informazioni di localizzazione delle aziende. Inserendo quindi il proprio indirizzo di casa l’iscritto potrà così calcolare il tempo necessario per raggiungere l’ufficio.