Nintendo svela i giochi per la Gamescom 2018

Floriana Giambarresi,

Nintendo ha appena comunicato quali saranno i giochi per Nintendo Switch che porterà alla Gamescom 2018, che dunque chi parteciperà all’evento di Colonia potrà provare in anticipo, prima che debuttino sul mercato.

Per chi non potrà partecipare all’evento sarà disponibile, sul canale YouTube di Nintendo, un approfondimento di alcuni dei titoli già annunciati, grazie a una serie di video registrati nello studio RedCube presente all’interno di gamescom 2018 per tutta la settimana. Situato nel padiglione 9 della kermesse tedesca, nello stand della casa nipponica si potranno invece provare con mano tanti attesi giochi, tra cui Super Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate e FIFA 19. Di seguito la lista al completo dei titoli giocabili:

Super Smash Bros. Ultimate;

Super Mario Party;

FIFA 19;

Dark Souls Remastered;

Travis Strikes Again: No More Heroes;

Dragon Ball FighterZ;

Starlink: Battle for Atlas;

Killer Queen Black.

Durante la rassegna di Colonia dedicata ai videogiochi saranno comunque proposti nuovi video e contenuti dei giochi che Nintendo ha annunciato in precedenza e in uscita nel prossimo periodo, tra cui un nuovo filmato di Super Mario Party, Daemon X Machina e molti altri, tutti incentrati sul gameplay.