PlayStation Plus, i giochi gratis di agosto 2018

Floriana Giambarresi,

Agosto è appena arrivato così come l’annuncio di Sony circa ciò che gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente questo mese: 6 i giochi a disposizione per chi dispone di una PS4, PS3 o PlayStation Vita più due bonus, come dettagliato sul blog ufficiale del brand.

Oltre dunque a disporre del multiplayer online e della funzione che consente di fare il backup dei salvataggi, PS Plus continua ad offrire sotto abbonamento (9,99 euro al mese) giochi gratis a tutti gli utenti PlayStation. Per agosto 2018 si hanno nello specifico a disposizione Mafia III e Dead by Daylight per PS4, Bound by Flame e Serious Sam 3: BFE per PS3 mentre chi è in possesso di una PS Vita potrà giocare a Draw Slasher e Space Hulk.

Spicca in particolare Mafia 3, che ha debuttato sul mercato nel 2016 con una trama particolarmente avvincente e una ricca colonna sonora degli anni ’60: ambientato nel 1968 a New Bordeaux, una versione alternativa di New Orleans, mette i giocatori nei panni di Lincoln Clay, veterano del Vietnam che torna a casa per vendicarsi di un crimine mafioso locale responsabile della morte della famiglia che lo aveva adottato.

Dead by Daylight è invece un gioco horror competitivo asimmetrico in cui un giocatore controlla uno spietato assassino dando così la caccia agli altri utenti. In Bound by Flame, gli utenti PlayStation 3 si mettono nei panni di un guerriero posseduto da un demone incaricato di uccidere sette Ice Lords, mentre Serious Sam 3: BFE è un noto sparatutto in prima persona, divertente e colorato. Per PlayStation Vita, a disposizione gratis Draw Slasher e Space Hulk, l’ultimo dei quali è ambientato nell’universo di Warhammer 40.000.

Come parte della promozione PlayStation Plus di agosto 2018, ci sono anche due titoli bonus, uno per PlayLink e l’altro per PlayStation VR: si tratta di Here They Lie e Knowledge is Power. Tutto ciò sarà disponibile per il download dal 7 agosto, dunque si ha ancora qualche altro giorno a disposizione per scaricare uno dei giochi PS Plus di luglio, tra cui Absolver e Heavy Rain.