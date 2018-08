Satispay lancia Risparmi, il salvadanaio nell’app

Cristiano Ghidotti,

Un salvadanaio virtuale, un portafogli nell’app, dove conservare i propri risparmi in vista del raggiungimento di uno o più obiettivi: un regalo da acquistare per se stessi, per un familiare o per un amico, un viaggio in programma, un nuovo elettrodomestico per la casa. La funzionalità Risparmi introdotta oggi da Satispay serve proprio a questo.

Ne avevamo parlato in anteprima nelle scorse settimane, in occasione di un incontro sull’aumento di capitale per la società, che la proietta tra le realtà più vivaci e promettenti del panorama Fintech. La feature estende i confini di Satispay oltre quelli dei servizi di pagamento. Tre le modalità attraverso le quali far confluire il denaro all’interno dei salvadanai creati: Spiccioli (accumula il resto di ogni pagamento arrotondato all’euro), Cashback (mette da parte le somme rimborsate) e Periodico (l’utente seleziona un importo specifico da spostare in modo ricorrente). Quest’ultima risulta particolarmente interessante poiché costituisce un primo step verso l’introduzione di veri e propri strumenti finanziari di accumulo o investimento.

È possibile accedere alla nuova funzionalità Risparmi di Satispay dalla sezione Servizi dell’app, dove trovano posto anche Ricariche Telefoniche e Bollettini pagoPA. Per ogni salvadanaio è possibile impostare un nome e un obiettivo, ad esempio “Vacanze, 700 euro”, “PlayStation, 400 euro”, “Regalo compleanno, 100 euro”. Queste le parole di Alberto Dalmasso, CEO e cofondatore di Satispay.