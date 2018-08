Unieuro lancia il fuoritutto, sconti sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato la nuova promozione fuoritutto. Da oggi 2 agosto e sino al prossimo 16 del mese, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti che possono arrivare anche sino al 50%. Tra gli smartphone in offerta si menzionano, per esempio, il Huawei P20 Lite a 299,90 euro, il Huawei Mate 10 Pro a 469 euro, il Samsung Galaxy S9+ con 256GB di memoria interna a 899 euro e il Samsung Galaxy S8+ a 599 euro.

Tante anche le proposte per tutti coloro che vogliono cambiare il loro PC per puntare su di un prodotto basato sul sistema operativo Windows 10. Per esempio, il rinomato 2-in-1 di Microsoft, il Surface Pro, con processore Intel Core i5 con 4GB di RAM e 128GB di SSD, è proposto a 899,90 euro con Type Cover inclusa. Non mancano anche tanti accessori e periferiche per il mondo dei PC come stampanti, router e monitor. Gli appassionati di gaming potranno puntare sul bundle composto dalla console PS4 1TB con 3 giochi ed un secondo controller in omaggio al prezzo di 349,99 euro. Chi ama la fotografia e stesse cercando una nuova reflex in tempo per le vacanze estive potrà scegliere, da Unieuro, la Nikon D3400 al prezzo di 399,90 euro.

Presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono godere della vera alta definizione direttamente dal salotto di casa. Si segnalano, ancora, sconti sui robot per le pulizie domestiche come sull’iRobot Roomba 606, sui droni e sugli hoverboard.

Unieuro, nel suo volantino del fuoritutto, sottolinea anche che alcune categorie di prodotti specifiche come videogiochi e stampanti, potranno godere di sconti sino ad un certo livello. Un volantino, dunque, ricco di sorprese e sconti tutto da sfogliare per non lasciarsi scappare qualche interessante offerta.