Volantino MediaWorld, Huawei P20 Lite a 299 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che avrà validità sino al prossimo 22 di agosto. All’interno del volantino moltissimi prodotti ad alto tasso di tecnologia tutti acquistabili in comode rate mensili. Tra gli smartphone, per esempio, si evidenzia il Samsung Galaxy J6 proposto a 229 euro, mentre il modello Huawei P20 Lite potrà essere comprato a 299 euro. Il Huawei P Smart, invece, potrà essere portato a casa a 199 euro.

MediaWorld propone in leggero sconto anche l’iPhone X 64GB che gli interessanti potranno acquistare a 999 euro. Sul fronte tablet pc si evidenzia l’iPad 2018 32GB 4G al prezzo di 449 euro. Tante le proposte che MediaWorld presenta ai suoi clienti nel settore dei computer. Per esempio, il notebook LENOVO Ideapad 320-15ABR con processore AMD A12 e 16GB di RAM è proposto al prezzo di 548 euro. Gli appassionati di fotografia che cercano una nuova reflex per scattare le foto delle vacanze potranno orientarsi verso la Canon EOS 4000D a 299 euro, oppure verso la Nikon D5300 a 699 euro.

La catena di elettronica propone anche una ricca collezione di televisori che i clienti potranno acquistare per trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica. Per esempio, si menziona il modello SAMSUNG QE55Q7FNATXZT con display QLED da 55 pollici e risoluzione 4K al prezzo di 1799 euro.

All’interno del volantino non mancano anche gadget di tutti i tipi come droni e hoverboard. Infine, si menzionano anche molti accessori per i PC e diversi modelli di indossabili anche per il fitness. Un volantino, dunque, tutta da sfogliare con molte interessanti sorprese.