Novità ogni due settimane per YouTube Music

YouTube Music è un servizio ancora giovane, che da poco ha celebrato i due mesi dall’esordio, con ancora notevoli margini di crescita e di miglioramento. Anche per questo motivo Google ha scelto di non mandare in pensione Play Musica contestualmente al suo debutto, bensì di affiancare le due piattaforme. Il gruppo di Mountain View è tornato a parlare della roadmap di aggiornamenti in arrivo per la piattaforma.

Lo ha fatto pronunciandosi attraverso le pagine del sito Engadget, dove viene confermato che ogni due settimane saranno introdotte novità al fine di rendere YouTube Music sempre più completo e funzionale, per gli utenti già iscritti così come per coloro che sceglieranno di attivare un abbonamento in futuro. Già in fase di rollout il supporto al download dei brani su schede microSD, così da poterli portare sempre con sé in movimento senza pesare sullo storage interno di smartphone e tablet. In arrivo a breve anche un’impostazione per scegliere la qualità dell’audio, sia per lo streaming che per il salvataggio delle canzoni, tra Bassa, Normale e Alta.

Ancora, il team al lavoro su YouTube Music ha già in programma di migliorare l’organizzazione dei contenuti all’interno dell’app ovvero la modalità di ordinamento di album, brani e playlist. Ultimo, ma non meno importante update in cantiere, è quello che consentirà di iscriversi in modo del tutto automatico al canale YouTube ufficiale di un artista diventando un suo follower sulla piattaforma di streaming.

Queste sono alcune delle novità in arrivo nel breve periodo per il servizio. Google (o meglio la divisione di Alphabet) dimostra in questo modo di essere attenta ai desideri manifestati dagli utenti, così da poter confezionare un prodotto in grado di competere ad armi pari con chi già da parecchio tempo opera in questo vivace e dinamico mercato.