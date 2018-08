Cristiano Ghidotti,

Chi ha più di qualche primavera alle spalle ricorderà con piacere e con un pizzico di nostalgia la modalità Indoor di FIFA 98, che permetteva di scendere in campo sul parquet di una palestra per sfidare la squadra avversaria con le regole del calcetto (o futsal). Qualcosa di simile potrebbe tornare in FIFA 19, con una modalità che richiama alla mente quella della serie FIFA Street sviluppata in passato da EA Sports. Utilizzare il condizionale è però d’obbligo, almeno per il momento.

Il rumor è arrivato nella giornata di oggi con la comparsa in Rete dell’immagine seguente, che ritrae la Juventus di CR7 e l’Inter di Perisic pronte a fronteggiarsi in una gara 5 vs. 5, su un terreno dalle dimensioni più contenute rispetto a quelle di uno stadio tradizionale. Se confermata, sarebbe l’ennesima novità introdotta dalla software house in una simulazione calcistica che si prospetta sempre più completa e ricca di contenuti: non va infatti dimenticato che quest’anno la serie FIFA è riuscita a strappare la licenza ufficiale per l’inclusione della Champions League al concorrente Pro Evolution Soccer di Konami.

This is how the 5v5 will look like in FIFA 19. Basically Fifa Street is back😁 pic.twitter.com/N4juS65IdF — HunterTrading (@FUT18_HUNTER) August 1, 2018

Questo tipo di match dovrebbe chiamarsi Survival Mode, con la modalità Last Player Standing che vede le squadre perdere un giocatore per ogni gol subito. Il tutto è però da prendere con le pinze e l’ipotesi che possa trattarsi di un fake ben realizzato non è da escludere. Come fa notare il sito Dream Team FC, infatti, il riquadro centrale è preso pari pari da un’immagine di FIFA Street. Interpellata in merito all’indiscrezione, EA Sports si è trincerata dietro al più classico dei “no comment”. Non resta che attendere: la data di uscita del titolo è fissata per il 28 settembre e maggiori informazioni potrebbero giungere a breve.