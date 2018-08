DAZN in Italia: offerta completa e dettagli

Floriana Giambarresi,

DAZN, il servizio di sport in streaming live e on demand, è stato lanciato oggi in Italia con un evento che ha avuto luogo a Milano e in occasione del quale non solo hanno partecipato grandi ospiti dello sport e dello spettacolo, ma sono stati anche annunciati i dettagli sull’offerta italiana. Oltre al Calcio (Serie A e serie B), gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma saranno tanti e variegati, per un totale di oltre 1500 ore di contenuti premium LIVE all’anno.

Oltre alla trasmissione in diretta streaming e on demand delle partite di calcio italiano, con 114 match in esclusiva a stagione di Serie A e di tutte le 462 partite della Serie B per i prossimi tre anni, che vedranno i campioni Andriy Shevchenko e Luis Figo – oltre al brand ambassador Paolo Maldini – come opinionisti, DAZN comunica di aver acquisito i diritti sportivi per la trasmissione di eventi premium multi-sport, che comprendono: LaLiga, Ligue 1 e Ligue 2, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Coppa d’Africa, la FA Cup e la EFL Cup (Coppa di Lega inglese), NHL, MLB, Heineken Champions Cup, Guinness Pro14, UFC, Matchroom Boxing, Showtime Boxing, Bellator MMA, PDC Darts, e il World Rally Championship (WRC). Il servizio include anche una programmazione con brand Fox Sports, per quanto riguarda la NHL e la UFC.

Nel dettaglio, l’offerta multi-sport di DAZN comprende, per il calcio:

Serie A: 114 match per stagione in esclusiva, per tre stagioni

Serie B: 462 match per stagione, 428 in esclusiva, per tre stagioni

LaLiga: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni

Ligue 1: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni

Ligue 2: tutti i match, per tre stagioni

Coupe de Ligue: per tre stagioni

Trophée des Champions: per tre stagioni

OPEL Cup: triangolare con Fiorentina, Mainz e Athletic Bilbao (5 agosto 2018)

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Recopa Sudamericana

Coppa d’Africa

FA Cup

EFL Cup (Coppa di Lega inglese).

E per gli altri sport su DAZN:

MLB (Major League Baseball), inclusa la World Series

NHL (National Hockey League), inclusa la Stanley Cup 2019

Heineken Champions Cup (rugby)

Guinness Pro14 (rugby)

Scotland Rugby Internationals

Ireland Rugby Internationals

Wales Autumn Internationals

Matchroom Boxing: 40 eventi all’anno

UFC (Ultimate Fighting Championship)

Showtime Boxing: 10 eventi all’anno

Bellator MMA: 22 eventi

WRC (World Rally Championship)

PDC Darts.

Al costo di 9,99 euro al mese, chi si abbonerà a DAZN potrà dunque disporre di un servizio che si propone come un must-have per tutti gli appassionati di sport in Italia, dando loro un’esperienza da poter godere su un’ampia gamma di dispositivi – fino 2 contemporaneamente per un unico account – tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet, dispositivi per lo streaming come il Google Chromecast e console di gioco (PS4 e Xbox One).

Il primo appuntamento con il calcio in diretta su DAZN è in programma sabato 4 agosto, quando alle 14:00 PSG e Monaco scenderanno in campo per il Trophée des Champions, la Supercoppa Francese, in quella che potrebbe essere la prima partita di Gianluigi Buffon con la squadra parigina. Invece, la prima partita di Serie A su DAZN sarà il big match tra Lazio e Napoli, previsto per sabato 18 agosto alle 20.30. E, a proposito di Serie A, durante l’evento a Milano è stato annunciato che la squadra di conduttori, opinionisti e telecronisti comprende Diletta Leotta, Paolo Maldini, Andriy Shevchenko, Luis Figo, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Riccardo Mancini e Giulia Mizzoni.

Ha dichiarato il CEO di DAZN James Rushton: