Google Maps: la Terra non è piatta

Oggi il gruppo di Mountain View introduce un aggiornamento a Google Maps che non farà piacere ai terrapiattisti, movimento che nonostante l’impegno profuso nella confutazione della teoria sostenuta continua a vantare un notevole seguito, soprattutto sui social: aprendo l’interfaccia desktop della piattaforma ed effettuando uno zoom allontanandosi dal suolo, il nostro pianeta viene mostrato come un globo, una sfera.

A illustrare cosa cambia è il profilo ufficiale Twitter del servizio, con il post visibile in allegato di seguito. Si fa riferimento alla distorsione nella rappresentazione delle aree più lontane dall’equatore ricorrendo alla proiezione cilindrica centrografica modificata di Mercatore: il risultato è ad esempio che l’area coperta dalla Groenlandia, risulta maggiore rispetto all’intero continente africano. Al momento la novità risulta attiva solamente sulla versione di Maps accessibile dai browser installati sui computer desktop e laptop, grazie all’impiego di WebGL, ma con tutta probabilità verrà integrata a breve anche nelle applicazioni mobile.

With 3D Globe Mode on Google Maps desktop, Greenland's projection is no longer the size of Africa.

Just zoom all the way out at https://t.co/mIZTya01K3 😎🌍 pic.twitter.com/CIkkS7It8d

