Ho. Mobile, le SIM online si comprano alle ore 8

Filippo Vendrame,

Chi fosse interessato a comprare online le SIM da Ho. Mobile potrà farlo ogni giorno dalle ore 8 del mattino. Come noto, a causa dell’incredibile successo della sua offerta, l’operatore virtuale di Vodafone aveva deciso di porre dei precisi limiti per la vendita delle sue SIM online attraverso il suo sito ufficiale. Nello specifico, sia l’acquisto che la prenotazione delle SIM online con ritiro nei negozi veniva limitata ad un preciso di numero di SIM al giorno. Dei semplici contatori presenti sul sito informavano gli utenti se le SIM erano ancora disponibili oppure no.

Il problema di questa scelta era che questi contatori si azzeravano a mezzanotte costringendo gli interessati a rimanere alzati sino a tarda ora pur di provare ad acquistare le SIM online che andavano, poi, esaurite in pochi minuti. Per chi non era disposto a rimanere alzato sino a tarda ora l’unica strada percorribile era quella di acquistare le SIM nei negozi. Ho. Mobile, adesso, sembra voler venire in contro alle esigenze dei suoi clienti ed ha deciso che i contatori delle disponibili delle SIM online non si azzereranno più alla mezzanotte ma alle ore 8 del mattino.

Trattasi di una scelta che permetterà a più persone di poter provare ad acquistare le SIM online. Le disponibilità sono sempre basse e quindi solo i più rapidi riusciranno ad acquistarle o a prenotarle ma almeno non sarà più necessario dover rimanere alzati sino a tarda notte.

Si ricorda, infine, che l’offerta tariffaria di Ho. Mobile prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 40 GB di traffico Internet 4G (30 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al prezzo di 7,99 euro al mese.