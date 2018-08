Huawei Mate 20 Lite, specifiche principali

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà entro l’autunno la nuova serie Mate 20 composta da tre modelli (standard, Pro e Lite). Dei primi due sono già trapelate diverse informazioni, mentre ora sono state scoperte le principali specifiche del Mate 20 Lite. L’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina (TENAA) ha pubblicato anche alcune immagini, svelando il design e la presenza del notch.

Il Mate 20 Lite avrà dimensioni simili al Mate 20. È previsto infatti uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9. Huawei ha sostituito l’alluminio usato per la cover posteriore con il vetro. L’area che circonda la doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali ha una diversa tonalità cromatica, come nel Mate 10 Porshe Design. La dotazione hardware comprende il recente processore Kirin 710, affiancato da 6 GB di RAM e 64 GB di storage.

Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 20 e 2 megapixel, mentre la doppia fotocamera frontale ha sensori da 24 e 2 megapixel. Non mancheranno ovviamente le funzionalità IA più avanzate, tra cui il riconoscimento automatico della scena.La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE on supporto dual SIM. La capacità della batteria sarà invee 3.650 mAh.

Il sistema operativo installato sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2, ma Huawei rilascerà sicuramente l’aggiornamento ad Android 9.0 P, il cui debutto è previsto per il 20 agosto. L’annuncio dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre insieme a Mate 20 e Mate 20 Pro.