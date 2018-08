Mass Effect e Dragon Age in sviluppo oltre Anthem

Floriana Giambarresi,

BioWare ha comunicato ufficialmente di esser a lavoro su qualcosa incentrato nell’universo di Mass Effect e Dragon Age, mentre il suo team principale è comunque interamente focalizzato su Anthem.

In un post condiviso sul proprio blog, il direttore generale di BioWare Casey Hudson ha infatti dichiarato di sentire un forte e chiaro interesse da parte dei giocatori per questi due franchise, e che lo sviluppatore ha alcune «squadre nascoste» che stanno lavorando su alcune cose segrete che «piaceranno molto, ma non siamo ancora pronti a parlarne e non lo faremo per un po’».

Di Dragon Age 4 si è già parlato in più occasioni e il suo sviluppo è stato confermato più volte, mentre Mass Effect era stato messo in attesa in seguito al lancio di Mass Effect: Andromeda, che però non ha ottenuto buoni risultati. Buone notizie, dunque, anche per gli appassionati di questa serie, che probabilmente vedrà una nuova iterazione annunciata solo quando Anthem sarà lanciato nei negozi.

Anche l’MMO di Star Wars vedrà alcune novità, come anticipato sul post: «nel frattempo, il nostro team di Star Wars: The Old Republic sta lavorando sodo su alcuni fantastici piani per il prossimo anno, con nuove funzionalità e sorprese che a mio avviso rendono l’anno più eccitante del gaming». Le parole di Hudson riecheggiano in gran parte quelle di Bio Gamble, ex produttore di Mass Effect e attualmente produttore di Anthem, che ha rilasciato in occasione dell’E3 2018: «abbiamo diversi progetti in cantiere e c’è una squadra che lavora su Dragon Age in questo momento, e Mass Effect non è certamente morto», aveva detto a giugno.