PosteMobile, nuova promozione CREAMI STYLE

Filippo Vendrame,

PosteMobile ha lanciato una nuova versione del suo piano tariffario CREAMI STYLE. Trattasi di una speciale offerta tariffaria espressamente pensata per tutti i nuovi clienti che acquisteranno online la SIM ma senza vincolo di portabilità. Nello specifico, CREAMI STYLE offre, ogni mese, ben 5GB di traffico Internet 4G e 500 credit da utilizzare liberamente sia per chiamare che per mandare SMS. Il tutto a 5 euro al mese.

In caso di esaurimento del traffico dati mensile, i clienti di PosteMobile potranno acquistare GIGA EXTRA che offre un ulteriore GB di traffico Internet a 1 euro. In caso contrario, la navigazione sarà interrotta sino al rinnovo successivo dell’offerta. CREAMI STYLE può essere richiesta ed attivata entro il prossimo 2 settembre 2018. La SIM acquistata online ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico telefonico incluso. La spedizione della SIM è gratuita. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce oppure all’invio di 1 SMS.

I credit non sono utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo e per i servizi di gestione chiamate. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento andranno persi. In caso di esaurimento dei credit a disposizione si applicano le tariffe extrasoglia di 18 cent/min per le chiamate e 12 cent/SMS per gli SMS.

È possibile verificare in qualsiasi momento i credit residui dalla propria Area Personale, da APP PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160.

È possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dall’offerta nazionale, anche per il traffico effettuato in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di utilizzo corretto previste dall’articolo 4 del Regolamento UE 2016/2286.

Maggiori informazioni all’interno del sito dell’operatore virtuale.