PosteMobile PM Super Ricarica Exclusive Edition

PosteMobile ha lanciato la nuova offerta tariffaria PM Super Ricarica Exclusive Edition, una versione rivista e corretta della precedente offerta PM Super Ricarica. Tutti coloro che attiveranno questo piano potranno chiamare a 18 centesimi al minuto (tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi), inviare SMS a 18 centesimi l’uno e navigare sino a 1GB di traffico dati 4G al mese. Il tutto a 2 euro al mese. In più, i clienti riceveranno ogni mese un bonus di 30 minuti di chiamate da utilizzare per chiamare sia i numeri fissi che quelli mobile.

Inoltre, per chi attiverà questo piano tariffario contestualmente alla richiesta di portabilità del proprio numero, PosteMobile raddoppierà il valore delle ricariche sino ad un massimo di 50 euro al mese da spendere anche per il rinnovo del canone mensile dell’offerta. I 30 minuti al mese aggiuntivi verranno erogati entro il giorno successivo all’attivazione del Piano e, per i mesi successivi, contestualmente al rinnovo del Piano. L’offerta è dedicata ai Clienti Privati che acquistano una nuova SIM dell’operatore virtuale in Ufficio Postale o nei Kipoint abilitati entro l’8 settembre 2018, salvo proroghe. La SIM ha un costo di 15 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Gli interessati possono richiedere l’attivazione della promozione PM Super Ricarica Exclusive Edition, acquistando una nuova SIM online o telefonicamente tramite un operatore, al costo di 15 euro con 15 euro di traffico telefonico incluso.

La spedizione della SIM è gratuita ed il pagamento avviene in contanti alla consegna.

Per i già clienti è prevista la possibilità di accedere alla promozione PM Super Ricarica Exclusive Edition richiedendo il cambio piano al costo di 19 euro tramite il servizio di Assistenza Clienti. La velocità massima di connessione in 4G è 150 Mbps e in 3G è fino a 42 Mbps. In caso di mancato rinnovo del Piano per credito insufficiente verranno applicate le tariffe di 25 cent/min per le chiamate, 25 cent/SMS e per il traffico dati la tariffa base giornaliera di 3,50 euro al giorno per 400MB di traffico internet.