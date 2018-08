Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 9, che Samsung annuncerà il 9 agosto a New York, non ha ormai più segreti. La conferma definitiva delle specifiche arriva ora da un rivenditore russo che ha pubblicato online la foto della confezione retail, sulla quale è stampato l’elenco dei principali componenti, tra cui spiccano lo schermo da 6,4 pollici e la fotocamera posteriore con obiettivo ad apertura variabile.

Il Galaxy Note 9 avrà un design quasi identico a quello dell’attuale Galaxy Note 8. La novità, visibile all’esterno, è rappresentata dalla nuova posizione del lettore di impronte digitali (sotto il modulo fotografico posteriore). Quanto scritto sulla scatola conferma il display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18.5:9. Il minimo incremento della diagonale è stato probabilmente ottenuto riducendo lo spessore della cornice inferiore.

Per la doppia fotocamera sono stati scelti due sensori da 12 megapixel. Quello principale è abbinato ad un obiettivo con apertura variabile (f/1.5-2.4), come nel Galaxy S9+, mentre il secondario è abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.4. La fotocamera frontale ha invee una risoluzione di 8 megapixel. Il modello in questione integra 128 GB di storage, ma saranno disponibili anche versioni on 256 e 512 GB.

Altre specifiche indicate sulla confezione sono la batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica wireless, lo scanner dell’iride, le certificazione IP68 e gli altoparlanti stereo. Confermata infine la modalità “telecomando” della stilo S Pen. Grazie al chip Bluetooth integrato permetterà di eseguire a distanza varie operazioni, tra cui il controllo della riproduzione musicale e lo scatto delle foto.

Il Galaxy Note 9 dovrebbe arrivare sul mercato il 24 agosto. I preordini inizieranno subito dopo la presentazione del 9 agosto che potrà essere seguita in live streaming su YouTube o sul sito Samsung.