Samsung Galaxy Note 9, video ufficiale su YouTube

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 9 verrà annunciato il 9 agosto durante l’evento Unpacked organizzato a New York, ma Samsung ha condiviso il primo video dello smartphone su YouTube. L’errore è stato commesso dalla sede neozelandese, la stessa che aveva pubblicato in anticipo la pagina con la foto visibile all’inizio dell’articolo che permetterà di ordinare il dispositivo. Entrambi sono stati rimossi, ma ovviamente su Internet nulla scompare per sempre.

L’immagine della cover posteriore conferma alcune caratteristiche dello smartphone, come la posizione del lettore di impronte digitali sotto la doppia fotocamera, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Si può vedere anche l’alloggiamento della stilo S Pen, per la quale sono previsti diversi colori. Quella gialla verrà fornita insieme al Galaxy Note 9 blu. Il motto “Say hello to super power” è un chiaro riferimento alla potenza del processore Snapdragon 845 e alla capacità della batteria (4.000 mAh). La stilo viene mostrata anche nel video.

La breve clip svela inoltre un’altra informazione. Il Galaxy Note 9 avrà fino a 1 TB di storage complessivo, ottenuto sommando i 512 GB di memoria flash e i 512 GB della scheda microSD. Gli utenti potranno acquistare anche versioni con 128 e 256 GB. Non è chiaro tuttavia se la versione più costosa avrà 8 GB di RAM oppure i tradizionali 6 GB di RAM, come l’attuale Galaxy Note 8.

Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici, processore Snapdragon 845 e Exynos 9810, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con obiettivo ad apertura variabile, fotocamera frontale da 8 megapixel, scanner dell’iride, cardiofrequenzimetro, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, altoparlanti stereo e Android 8.1 Oreo.

Il Galaxy Note 9 verrà offerto in almeno cinque colori: Midnight Black (nero), Deep Sea Blue (blu scuro), Teddy Brown (marrone), Coral Blue (blu chiaro) e Lilac Purple (viola). Per quanto riguarda i prezzi si prevedono cifre più elevate rispetto al Galaxy Note 8. La versione da 512 GB supererà sicuramente i 1.000 euro.