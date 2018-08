Shadow of the Tomb Raider, le tombe mortali in video

Floriana Giambarresi,

Square Enix e Eidos Montreal hanno appena pubblicato un nuovo teaser trailer di Shadow of the Tomb Raider che mostra alcune delle tombe mortali del gioco.

Le tombe sono state introdotte nel reboot originale di Tomb Raider e sono state incluse anche nel sequel, Rise of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider, che debutterà il 14 settembre su Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam) promette di offrire tombe ancora più difficili, e questo trailer mostra diverse trappole mortali, pericoli e alcuni puzzle che saranno presenti nell’atteso videogame, incentrato ancora una volta sulle avventure dell’archeologa Lara Croft.

«Esplora le terrificanti tombe di Shadow of the Tomb Raider», recita la sinossi del teaser trailer. «Superando trappole mortali ed enigmi spietati, Lara dovrà perseverare nella sua ora più buia». Come da tradizione, se il giocatore supererà la sfida delle misteriose tombe otterrà un premio finale e un corposo bottino, ma non è ancora noto sapere di cosa si tratterà.

Recentemente, lo sviluppatore Eidos Montreal ha annunciato che Shadow of the Tomb Raider ha raggiunto la fase Gold quasi due mesi prima della data di lancio, ciò significa che l’ultimo viaggio di Lara Croft nel franchise riavviato da Crystal Dynamics è ufficialmente completato e pronto ad esser distribuito nei negozi di tutto il mondo. Erano anche stati rilasciati altri brevi video trailer del gioco, uno dei quali metteva in evidenza le meccaniche di attraversamento e platforming, e un altro invece che mostrava gli spettacolari sporci di panorami che la protagonista di questa nuova avventura esplorerà presto.