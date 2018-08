Tiscali Mobile sceglie Satispay per le ricariche

Filippo Vendrame,

Tiscali Mobile ha deciso di offrire ai suoi clienti un nuovo modo per ricaricare le loro SIM online. L’operatore virtuale ha integrato all’interno del suo portale e all’interno dell’app MyTiscali il sistema di pagamenti Satispay. Grazie a questa novità, i clienti di Tiscali Mobile potranno ricaricare online le loro SIM rapidamente. Utilizzare questa nuova modalità di pagamento è davvero semplice. Al momento di effettuare la ricarica i clienti dell’operatore virtuale non dovranno fare altro che selezionare Satispay come forma di pagamento inserendo, contestualmente, il loro numero di telefono da ricaricare.

La transazione si concluderà in pochi istanti ed una notifica avviserà dell’avvenuta ricarica. Per poter utilizzare Satispay all’interno di Tiscali Mobile, i clienti dell’operatore virtuale dovranno prima creare un account all’interno di questo servizio di pagamenti online. Farlo è molto semplice e richiede solamente una manciata di minuti. Gli interessati dovranno scaricare l’app Satispay, registrarsi ed associare il proprio IBAN per i pagamenti. Si evidenzia che già in precedenza era possibile ricaricare le SIM di Tiscali Mobile attraverso Satispay ma la novità, in questo caso specifico, è la diretta integrazione della piattaforma all’interno del sito e dell’app di Tiscali Mobile.

Infine, si ricorda che attualmente è in corso una promozione per chi ricaricherà le proprie SIM attraverso l’app di Satispay. Sino al prossimo 23 settembre 2018, infatti, a tutti gli utenti che effettueranno per la prima volta la ricarica del credito residuo della loro utenza mobile attraverso il servizio “in-app” di Satispay sarà riconosciuto un Cashback immediato di 2 euro. Per le ricariche successive, invece, Satispay rimborserà l’1% della spesa effettuata.