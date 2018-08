Windows 10, arriva l’app Your Phone

Filippo Vendrame,

A Build 2018, Microsoft annunciò l’app Your Phone, un modo per avvicinare ancora di più Windows 10 con i dispositivi mobile iOS ed Android per fare in modo che i contenuti come foto, video, messaggi e notifiche fossero disponibili sempre sia sui computer che sui dispositivi mobile. Una soluzione molto interessante che il gigante del software ha impiegato molto tempo a sviluppare. All’interno dell’ultima build Insider di Windows 10 Redstone 5, rilasciata qualche giorno fa, Microsoft aveva annunciato che finalmente aveva integrato il supporto per Your Phone che sarebbe arrivato a breve in versione beta.

Finalmente, Microsoft ha annunciato di aver iniziato la distribuzione dell’app Your Phone agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. Ovviamente, queste persone devono avere installata l’ultima build di sviluppo del sistema operativo. I vantaggi maggiori di Your Phone li avranno i possessori degli smartphone Android. Grazie a questa applicazione, gli utenti, per esempio, potranno sincronizzare i contenuti multimediali tra smartphone e PC senza dover utilizzare cavetti o connessioni wireless. Microsoft, comunque, ha confermato che la versione beta iniziale supporterà solo le foto, in quanto il team di sviluppo sta ancora lavorando sulle altre funzionalità.

Il supporto ad iOS arriverà presto anche se le funzionalità che saranno disponibili saranno minori a causa delle ben note limitazioni imposte da Apple. Per poter far comunicare PC e smartphone, gli utenti dovranno installare l’app anche sul loro dispositivo mobile. Per iniziare il setup e quindi abilitare il dialogo tra i dispositivi, gli utenti dovranno, innanzitutto, avviare l’app per Windows 10 e seguire, poi, tutte le istruzioni a schermo.

Con l’uscita dal settore dei dispositivi mobile a seguito del fallimento del progetto Windows Phone, Microsoft si è concentrata, comunque, a portare i suoi servizi all’interno delle altre piattaforme. Your Phone rappresenta l’evoluzione ultima di questo progetto e cioè la possibilità di integrare il più possibile gli smartphone all’interno di Windows 10 in maniera che gli utenti abbiano sempre a disposizione i loro dati e i loro servizi.