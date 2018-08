Call of Duty: Black Ops 4, novità per la beta

Floriana Giambarresi,

Adesso che la beta di Call of Duty: Black Ops 4 ha preso il via, Treyarch annuncia novità in arrivo a breve riguardanti nello specifico una nuova modalità segreta, nuove funzionalità, mappe, armi e armature.

Mentre i possessori di una PS4 hanno avuto la possibilità di provare prima degli altri la beta di Black Ops 4, i giocatori Xbox One e PC sono ancora in attesa ma in vista dell’imminente rilascio del trial anche per loro la software house si sta già impegnando ad arricchire l’esperienza di gioco. Come annunciato ufficialmente da Treyarch, a partire da questo venerdì saranno implementate una serie di modifiche e nuovi elementi: tra quelli di maggior rilievo si segnala una nuova modalità di gioco che finora lo sviluppatore ha mantenuto «in segreto», nuovi eventi XP e una nuova mappa di cui però al momento non si hanno notizie.

Grazie ai feedback raccolti dai fan che hanno avuto modo di accedere alla beta di Call of Duty: Black Ops 4, Treyarch segnala anche l’aggiunta delle seguenti novità:

Aggiunta di Kill Confirmed in Chaos TDM

Sistemazione di diversi problemi legati allo spawn in Domination

Aggiunta la funzionalità per bloccare la selezione di Specialist in mezzo allo scontro in Searh & Destroy

Miglioramenti e aggiustamenti in termini di stabilità.

Sono inoltre in arrivo i seguenti aggiornamenti, già noti dalla community di CoD, come segnalato dal team di sviluppo:

La prossima settimana abbiamo molto di più in serbo, inclusi nuovi contenuti e un aggiornamento per il titolo che risolve molti problemi su larga scala, insieme a un’ulteriore messa a punto basata su ciò che stiamo vedendo con le prestazioni dei contenuti. Ecco un’anteprima di ciò che arriverà nel prossimo aggiornamento del titolo.