DJI e Line per una versione speciale dello Spark

Filippo Vendrame,

DJI ha collaborato con la nota app di chat per dispositivi mobile Line per realizzare una versione molto speciale del suo drone DJI Spark. Questo drone non presenta nessuna differenza dal punto di vista tecnico rispetto alla variante classica perché la sua caratterizzazione è solamente a livello estetico. Il corpo del drone è stato ridisegnato per collocare il volto di Brown, lo storico orso protagonista di molti adesivi e di molte emoj di Line.

Line è un’app di chat che ha avuto un successo enorme in Giappone, a Taiwan e in un paio di altre regioni asiatiche. L’app ha creato anche il brand di successo “Line Friends” che sfrutta i simpatici personaggi creati per i suoi adesivi e le sue emoji. Un brand che ha generato un merchandising incredibile con oggetti e gadget venduti in 108 Paesi di tutto il mondo. L’anno scorso la società ha aperto un flagship store a New York, a Times Square. Questa versione speciale “Line Friends” del drone DJI Spark deve, dunque, essere vista come un nuovo gadget di questa linea di prodotti colorati e divertenti. Questo speciale modello viene venduto in bundle con una batteria, tre paia di eliche, un telecomando, due cavi RC e un caricatore USB a 399 dollari.

DJI venderà questo prodotto, al momento, nei suoi negozi monomarca e online in Nord America, Cina, Hong Kong e Corea. Si ricorda, infine, che il DJI Spark è un drone che si controlla con i gesti ed è in grado di decollare e di atterrare sul palmo della mano.

DJI Spark è in grado di raggiungere i 50 Km/h se impostato nella modalità sport. La fotocamera scatta foto sino a 12MP e riesce a catturare filmati in Full HD.

Il drone dispone di GPS, Glonass e di una serie di sensori che garantiscono un volo sicuro. La batteria garantisce un’autonomia di circa 16 minuti.