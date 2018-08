iPad Pro avrà un display con angoli arrotondati?

Marco Grigis,

La nuova versione di iPad Pro, probabilmente in arrivo in autunno, potrebbe includere un display dai bordi arrotondati. È quanto emerge da un’analisi dell’ultima beta di iOS 12, per quanto riguarda la funzione di split-screen. Lo stesso sistema operativo aveva suggerito, soltanto pochissimi giorni fa, l’arrivo di un tablet edge-to-edge, privo di controlli Touch ID ma abilitato al riconoscimento facciale di Face ID.

La scoperta è stata resa nota dallo sviluppatore Guilherme Rambo, il quale ha analizzato a fondo l’ultima beta di iOS 12, scovando informazioni molto interessanti per quanto riguarda iPad Pro. Alcuni elementi della UI di iOS 12, tra cui la finestra di split-screen, mostrerebbero degli angoli arrotondati, predittivi quindi del nuovo display in arrivo sul tablet professionale. Il dispositivo sarebbe identificato con il codice “J3XX”, quindi si tratta di un modello non ancora presentato al pubblico.

L’indiscrezione, poi verificata in vari simulatori per iOS, è compatibile con i rumor già emersi sul conto del device. Il nuovo iPad Pro, indipendentemente dalla versione da 10.5 pollici o da 12.9, vedrà una scocca più ridotta e uno schermo praticamente edge-to-edge, privo di qualsiasi pulsante frontale. Touch ID sarà sostituito dall’inclusione delle fotocamere TrueDepth, capaci di abilitare le funzioni di tracciamento del volto già disponibili su iPhone X. A differenza dello smartphone, però, potrebbe non essere presente un top-notch, considerato come il maggiore spazio sotto la scocca permetta di introdurre tutte le componenti hardware senza però sacrificare il display.

Al momento, non è noto se la nuova linea degli iPad Pro sia prevista per una presentazione a settembre, in concomitanza con i tre nuovi modelli di iPhone, oppure in autunno nel corso di un evento dedicato. Una possibilità, quest’ultima, tutt’altro che da escludere: il gruppo di Cupertino deve presentare anche le novità per i Mac, di conseguenza è possibile stia pensando a un secondo appuntamento nel mese di ottobre.