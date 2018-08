Kena Mobile, il 4G dal 20 settembre?

Filippo Vendrame,

Per i clienti Kena Mobile il 20 settembre potrebbe essere una data molto importante perché potrebbe, finalmente, arrivare l’accesso alla tanto attesa rete 4G. L’operatore virtuale di TIM, infatti, ha iniziato ad inviare ai suoi clienti un SMS informativo per prendere visione delle condizioni contrattuali che saranno valide dal prossimo 20 di settembre. La novità maggiore riguarda la presenza di una voce che indica che i clienti potranno accedere alla rete 4G. Già da tempo si sapeva che settembre sarebbe stato il mese in cui Kena Mobile avrebbe reso disponibile il 4G ai suoi clienti, ma questo SMS fornisce qualche indicazione in più e suggerisce anche la data del 20 settembre.

Tra le ulteriori novità individuabili all’interno delle nuove condizioni contattali di Kena Mobile, nuovi limiti per un utilizzo regolare della linea e soprattutto la rimozione del limite dei 100 euro al mese di ricarica. Il dato più interessante è, però, sicuramente quello del 4G. Uno dei limiti dell’operatore virtuale è sempre stato l’impossibilità di poter accedere alla più performante rete mobile di quarta generazione che permette di poter navigare ad alta velocità. Una scelta poco comprensibile visto che Kena Mobile è una diretta emanazione di TIM. Questo limite, comunque, si accinge a sparire e le offerte tariffarie di Kena Mobile, presto, acquisteranno molta più consistenza.

Non dovrebbero esserci degli aumenti tariffari per poter accedere alla rete 4G anche perché l’SMS che è arrivato ai clienti evidenzia che non ci sono in arrivo rincari. I clienti dell’operatore virtuale, dunque, dovrebbero poter sfruttare i vantaggi del 4G senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli. Comunque, tutti i dettagli si potranno conoscere solo quando Kena Mobile ufficializzerà l’arrivo del 4G per i suoi vecchi e nuovi clienti.