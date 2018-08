Microsoft con Movies Anywhere su Windows 10 e Xbox (update)

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato l’integrazione di Movies Anywhere all’interno della sua applicazione “Film e TV” sia su Xbox che su Windows 10. Movies Anywhere, si ricorda, è un servizio web che permette di acquistare film online da diverse piattaforme come iTunes e Google Play per poterli raccogliere all’interno di un’unica piattaforma per poterli visualizzare in ogni momento attraverso un qualsiasi dispositivo. Un servizio che può essere visto come una grande libreria digitale dove archiviare tutti i propri filmati.

Grazie alla nuova iniziativa di Microsoft, tutti gli acquisti di contenuti come Film e Serie TV effettuati attraverso un ID della casa di Redmond si sincronizzeranno con il servizio Movies Anywhere e saranno disponibili su altre piattaforme. Disney, Sony, Twentieth Century Fox, Universal e Warner Bros., questi ed altri sono tra i maggiori brand che hanno aderito a Movies Anywhere. Questo significa che la maggior parte dei contenuti acquistabili on demand su Internet supportano questa particolare piattaforma. Gli utenti Xbox e Windows 10 potranno semplicemente collegare il proprio account Microsoft a un account esistente o ad un nuovo di Movies Anywhere per sincronizzare i film acquistati.

Sicuramente trattasi di un’iniziativa molto interessante che permetterà di rendere i PC Windows 10 e le console Xbox One degli hub ancora più potenti per la fruizione di contenuti come Film e serie TV. Infatti, chiunque potrà acquistare un contenuto da iTunes o dal proprio dispositivo iOS o Android per vederlo sui PC attraverso l’app Film e TV o direttamente dalle console di Microsoft. Per Microsoft, in realtà, non si tratta di un debutto vero e proprio ma di un ritorno. Nel settembre del 2017, infatti, la casa di Redmond uscì dalla piattaforma e questo fece pensare che la società potesse uscire dal business dello streaming video. Adesso, invece, il ritorno.

Sfortunatamente, questa novità non sarà disponibile davvero per tutti gli utenti Windows 10 e per tutti coloro che posseggono una console Xbox. Movies Anywhere, al momento, è disponibile solamente per gli utenti americani. Non è chiaro se, in futuro, il servizio sarà allargato anche in altri Paesi.

Update:

Microsoft ha rimosso la pagina dedicata al lancio del supporto a Movies Anywhere. Non è chiaro il perché di questa scelta ma è possibile che il lancio fosse stato anticipato rispetto ai piani originali.