Samsung Galaxy Watch, online specifiche e lancio

Floriana Giambarresi,

Samsung si appresta a rivelare il Galaxy Note 9 ma anche un nuovo smartwatch, il Samsung Galaxy Watch, le cui specifiche tecniche e la data di presentazione sono appena state rese note online.

Mentre il nuovo phablet top di gamma sarà annunciato il 9 agosto in occasione di uno speciale evento Unpacked, pare che il gigante sudcoreano abbia in programma un secondo evento, fissato per il 30 agosto, proprio un giorno prima dell’inizio ufficiale dell’IFA 2018 di Berlino (Germania). La società ha infatti già iniziato a mandare gli inviti alla stampa e tutte le voci concordano sul fatto che qui svelerà al pubblico il successore spirituale del Gear S3, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Watch.

I rumor indicano che lo smartwatch di nuova generazione perverrà sul mercato in due dimensioni – da 46mm e 42mm – e in un nuovo colore oro rosa, così da soddisfare anche le esigenze femminili; basato sulla piattaforma Tizen di Samsung e non Wear OS by Google come vociferato in passato, Galaxy Watch dovrebbe esser caratterizzato da un quadrante rotondo, offrire una batteria dall’autonomia di sette giorni circa e il supporto a più funzioni dedicate al fitness, tra cui un massimo di 40 allenamenti diversi. Si ricorda che il Gear S3 supporta invece solamente 10 tipologie di esercizi fisici circa.

A ogni modo, la casa sudcoreana, leader al mondo per quanto concerne gli smartphone, non ha confermato ufficialmente che durante l’evento del 30 agosto presenterà proprio tale orologio, dunque bisognerà attendere quella data per saperne di più a riguardo. Secondo quanto si apprende su Reddit, tutte le voci precedenti sulle funzionalità del Galaxy Watch dovrebbero comunque rivelarsi veritiere.