TSMC blocca le fabbriche per attacco virus

TSMC ha comunicato di aver avuto un problema informatico nella sera del 3 agosto. Un virus ha colpito alcuni computer e macchinari utilizzati per la produzione di chip. Il blocco temporaneo della produzione causerà un ritardo nelle consegne e avrà un impatto negativo sul fatturato.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) è il maggiore produttore mondiali di processori. Nelle sue fabbriche vengono realizzati i chip di Apple, AMD, NVIDIA, MediaTek e Qualcomm. Anche Intel, che possiede i suoi impianti, commissiona una parte della produzione al gigante asiatico. Il cliente principale è ovviamente Apple. Il blocco di alcune fabbriche potrebbe avere ripercussioni sulla produzione del processore A12 a 7 nanometri che verrà integrato nei nuovi iPhone. TSMC ha contenuto il problema, evitando la propagazione del virus.

Il livello di infezione varia da fabbrica a fabbrica. Tuttavia alle 14:00 (ora di Taiwan) del 5 agosto è stato ripristinato il funzionamento dell’80% dei macchinari colpiti. Entro oggi è previsto il completo ritorno alla normalità. Il chipmaker non ha fornito dettagli sul virus, ma ha specificato che non si è trattato di un attacco hacker.

Il problema si è verificato a causa di un malfunzionamento durante il processo di installazione del software per un nuovo macchinario che ha causato la diffusione del virus una volta collegato il macchinario alla rete aziendale. L’integrità dei dati e le informazioni riservate non sono state compromesse. TSMC ha intrapreso azioni per risolvere il problema e rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza.