Wind Smart Pack, Wind Family e Fibra Family

Filippo Vendrame,

Wind, per questa seconda parte dell’estate, rilancia alcune interessanti offerte tariffarie rivolte sia ai nuovi che ai già clienti. Tra le offerte estive più interessanti si menziona Wind Smart Pack, per i nuovi clienti, che offre 1000 minuti di chiamate, 15 Giga ed un nuovo smartphone incluso al costo di 9 euro al mese senza ulteriori canoni per il telefono. Previsto un obbligo minimo contrattuale di 30 mesi ed un ticket d’ingresso di zero euro per un largo catalogo di terminali. Abbinando, in particolare, il Samsung Galaxy J3 o il Samsung Galaxy J5 che prevedono, invece, un anticipo di 29,90 o 39,90 euro, i clienti di Wind otterranno anche un bonus di 10 Giga di traffico Internet ogni mese.

Per chi preferisse un top di gamma, il Samsung Galaxy S9 è acquistabile con un anticipo di 99,90 euro e una rata mensile di 10 euro. Il top di gamma coreano può essere acquistato anche con tasso zero e con anticipo zero, scegliendo il finanziamento Findomestic. Altra novità, Wind Family, una speciale soluzione con cui è possibile condividere i Giga di traffico a disposizione. Nello specifico, è possibile attivare 2 SIM con minuti illimitati e 70 Giga, di cui 50 da condividere al prezzo di 15 euro al mese. Wind offre la possibilità anche di attivare sino ad ulteriori 3 SIM scegliendo tra “Wind Family Member Top“, con 20 Giga e minuti illimitati a 10 euro al mese, e “Wind Family Member“, con 5 Giga e 500 minuti a 5 euro al mese.

Per quanto riguarda, invece, le offerte di rete fissa, l’operatore arancione lancia la nuova offerta “Fibra Family” che propone connettività su fibra ottica sino a 1 Gbps e minuti illimitati e 120 Giga al mese per il mobile, di cui 20 per la propria SIM e 100 da condividere con le altre SIM della famiglia. Il tutto a 34,90 euro al mese.

Per le partite IVA, invece, Wind propone “Wind Company” con minuti illimitati e 70 Giga a 15 euro al mese.