Windows 10 build 17730, novità per Your Phone

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato, nel corso del weekend, la build 17730 di Windows 10 Redstone 5 agli iscritti al programma Insider che hanno scelto il Fast Ring. Rispetto alla build rilasciata pochi giorni prima, questa nuova versione di sviluppo di Windows 10 non introduce molte novità, quanto piuttosto una serie di correttivi ed ottimizzazioni. All’interno del change log, il gigante del software annuncia la disponibilità dell’app Your Phone già, comunque, scaricabile dal Microsoft Store con l’ultima build Insider, e pochi altri miglioramenti.

Grazie all’app Your Phone, gli utenti in possesso di uno smartphone Android potranno sincronizzare le foto scattate con il loro smartphone all’interno del loro PC Windows 10 senza dover utilizzare ulteriori strumenti. Per provare questa novità bisognerà avviare l’app Your Phone sul PC e poi scaricare la controparte mobile seguendo le istruzioni che saranno fornite. Microsoft evidenzia che per sfruttare Your Phone gli smartphone Android devono disporre della variante 7.0 o superiore del sistema operativo di Google. Gli utenti in possesso di un iOS potranno, invece, solamente continuare a navigare sul PC da dove si erano fermati all’interno del loro smartphone.

Ulteriori funzionalità arriveranno in futuro, mano a mano che Microsoft svilupperà l’app Your Phone. In questa nuova build, la casa di Redmond ha anche migliorato alcuni aspetti della sicurezza ed ha corretto una serie di bug. Permangono, comunque, ancora dei problemi di funzionamento e quindi il suggerimento è quello di testare questa build di sviluppo solamente all’interno di macchine dedicate.

Lo sviluppo di Windows 10 Redstone 5 si sta avvicinando al termine. Il suo rilascio è atteso per l’autunno, verosimilmente per il mese di ottobre. Dunque, a breve Microsoft dovrebbe focalizzarsi solamente sulla correzione dei problemi per preparare al meglio il debutto di questo nuovo aggiornamento funzionale che introdurrà nuovi strumenti per tutti gli utenti.