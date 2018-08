Advance, nuovo esperimento per Mozilla Firefox

Luca Colantuoni,

Mozilla ha annunciato la disponibilità di un nuovo esperimento per Firefox. Gli utenti possono installare l’estensione Test Pilot e attivare la funzionalità Advance che mostra suggerimenti in base alla pagina corrente e alla cronologia di navigazione.

Mozilla ha sempre cercato di offrire modalità che consentissero di scoprire nuovi contenuti. Il primo risultato dell’iniziativa Context Graph, ovvero Activity Stream, è stato introdotto a novembre con Firefox Quantum. Il concetto è stato ulteriormente migliorato con Advance, in quanto i suggerimenti sono personalizzati sulla base delle preferenze di ogni singolo utente. I nuovi contenuti vengono visualizzati nella barra laterale alla sinistra della pagina web.

Qui ci sono due sezioni. Nella prima (Read Next) sono presenti suggerimenti correlati alla scheda corrente, mentre nella seconda (For You) vengono mostrati i suggerimenti basati sulla cronologia di navigazione. I contenuti cambiano in tempo reale se viene aperto un altro sito web. È possibile migliorare i consigli indicando eventuali contenuti non pertinenti.

La funzionalità sfrutta la tecnologia sviluppata da Laserlike, una startup che si occupa di machine learning. Mozilla sottolinea che la cronologia di navigazione viene inviata a Laserlike. È comunque possibile interrompere l’esperimento e chiedere la cancellazione di tutte le informazioni raccolte. Mozilla deciderà se integrare la funzionalità in una futura versione di Firefox in base ai feedback ricevuti dagli utenti.