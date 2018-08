DAZN su Apple TV: guida alla configurazione

Floriana Giambarresi,

DAZN è arrivato in Italia consentendo di guardare calcio e altri sport in diretta streaming dai propri dispositivi preferiti, tra cui il noto media center prodotto da Apple. Per fruire della migliore esperienza di visione con DAZN su Apple TV, occorre installare l’app e configurarla: di seguito una guida e le informazioni su ciò che bisogna sapere.

Per scaricare e installare DAZN su Apple TV occorre accendere il televisore e il media center con la mela morsicata, e successivamente:

Nella schermata principale dell’Apple TV, cercare App Store e accedervi

Selezionare la casella di ricerca (“Cerca”) e inserire il termine “DAZN”

Selezionare l’icona dell’app e seguire le istruzioni per l’installazione.

A questo punto il processo di download e installazione sarà concluso e occorrerà procedere con la registrazione, attenendosi alle seguenti istruzioni:

Avviare l’app DAZN su Apple TV

Fare clic sul pulsante “Iscriviti”

Seguire le istruzioni che appaiono sul televisore e creare il proprio account utente, inserendo nome, cognome, indirizzo email e i dati per il pagamento via iTunes

Confermare il pagamento tramite iTunes.

Chi desiderasse utilizzare un altro metodo di pagamento che non sia iTunes, dovrà prima accedere al sito ufficiale di DAZN con un altro dispositivo, come ad esempio un computer, e registrarsi da lì per iniziare il primo mese di prova gratuito e successivamente inserire le proprie credenziali d’accesso anche su Apple TV.

Per guardare DAZN al meglio su Apple TV, bisogna infatti assicurarsi di installare l’app ufficiale del servizio di streaming, compatibile con il dispositivo di quarta generazione. Chi utilizza invece uno dei media center Apple meno recenti, come quello di quarta generazione, può semplicemente utilizzare la funzione AirPlay per trasmettere i contenuti dall’iPhone o dall’iPad direttamente alla Apple TV.

È possibile fruire di DAZN al prezzo di 9,99 euro al mese dopo il primo mese di prova gratis per tutti gli utenti, e disdire quando si desidera, esattamente come avviene con Netflix. Oltre alla Apple TV, sono diversi i dispositivi supportati tra cui computer, console, smart TV, tablet, smartphone e altri ancora.