Fallout 76 per PC via Bethesda.net, non su Steam

Floriana Giambarresi,

L’atteso Fallout 76 su PC non sarà disponibile via Steam ma solo ed esclusivamente tramite Bethesda.net, come confermato dalla software house in un breve comunicato a PC Gamer. La decisione riguarda sia il lancio della versione beta che della release completa, quando sarà disponibile sul mercato – a partire dal 14 novembre 2018.

Tutte le precedenti iterazioni del franchise Fallout sono disponibili per l’acquisto su Steam, ma per la prima volta con Fallout 76 non sarà così, almeno per quanto concerne la beta e il lancio del gioco. Dopo che gli appassionati della serie hanno iniziato a notare alcuni segnali strani legati al marketing dietro il nuovo capitolo, come la pagina di acquisto del gioco che presenta un logo generico “PC Game” invece del tradizionale badge Steam, PC Gamer ha contattato la società, che ha risposto dichiarando che:

La versione PC di Fallout 76, sia per la BETA che per il lancio, sarà disponibile solo tramite Bethesda.net, non su Steam.

Ciò non significa necessariamente che Fallout 76 per PC non arriverà mai su Steam, dato che ad esempio Fallout Shelter è stato rilasciato su Bethesda.net a luglio 2016 ed è arrivato sul negozio online di Valve poco meno di un anno dopo, nel marzo del 2017. Ma, quanto meno, non sarà disponibile al lancio e comunque i giocatori su computer non potranno provarlo in anteprima tramite la beta. A tal proposito, si ricorda che il trial sarà disponibile a partire da ottobre, prima su Xbox One e successivamente tramite la selezione, da parte di Bethesda, di diverse persone che hanno prenotato il titolo da un rivenditore terzo.

Oltre che su PC, tramite Bethesda.net, Fallout è in uscita su PlayStation 4 e Xbox One, sempre a partire dal 14 novembre.