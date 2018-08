FIFA 19: Alex Hunter con la divisa del Real Madrid

Cristiano Ghidotti,

Via Cristiano Ronaldo, dentro Alex Hunter. Il Real Madrid fa proprio il giovane talento visto negli ultimi anni come protagonista della modalità Il Viaggio della serie EA Sports. In FIFA 19 il calciatore vestirà la maglia dei blancos, come mostra un nuovo trailer pubblicato dalla software house e da Electronic Arts, dal titolo piuttosto esplicativo: “Annuncio del trasferimento di Alex Hunter al Real Madrid”.

Il breve filmato si apre con l’ingresso in campo dell’atleta, circondato dai fotografi e dalla stampa, per il primo contatto con il manto erboso del Santiago Bernabéu. Sulle sue spalle la camiseta blanca con il numero 29. Fanno parte del video anche alcuni suoi nuovi compagni di squadra, tra i quali anche Raphaël Varane, appena laureatosi campione del mondo con la Francia. Il tutto ovviamente spinto sui social da un immancabile hashtag, #welcomealex. Con il suo team, Hunter tenterà di conquistare la Champions League, competizione per la quale la serie FIFA ha ottenuto quest’anno la licenza ufficiale.

La data di uscita di FIFA 19 è fissata per il 28 settembre. Arriverà su PC e console (PS3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One e Switch), portando con sé un gran numero di caratteristiche inedite compreso l’intero campionato cinese. Nelle settimane precedenti sarà possibile scaricare gratuitamente la demo, così da metterne alla prova il gameplay.

Un dettaglio importante in merito alle versioni destinate a PS3 e Xbox 360, chiamate Legacy Edition: non conterranno alcuna novità in termini di modalità o meccaniche di gioco, ma un semplice aggiornamento delle divise e delle formazioni, sulla base dei trasferimenti di calciomercato. Il testimonial CR7 sarà dunque regolarmente alla Juventus, a disposizione di mister Allegri.