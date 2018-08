Fortnite per Android via app store Samsung?

Floriana Giambarresi,

Fortnite per Android sta per arrivare ma non tramite Google Play Store, come confermato ufficialmente da Epic Games: nuove prove suggeriscono che potrebbe esser distribuito nell’app store di Samsung, conferendo una maggiore credibilità ai report che indicano che il Battle Royale sarà un’esclusiva temporale Samsung. Inoltre, anche il Galaxy Tab S4 appena rilasciato potrebbe eseguire il gioco insieme al nuovo e atteso Galaxy Note 9.

Uno dei videogame più popolari degli ultimi tempi, se non il più popolare in assoluto, sta per aprire le porte ad altri 250 milioni circa di giocatori quando arriverà questa estate su Android, secondo quanto dichiarato da Tim Sweeney di Epic Games, il quale ha comunque condiviso stime modeste per il successo di Fortnite sull’OS di Google. Questo perché il Battle Royale porta l’esperienza di PC e console anche su dispositivi mobile con sistema operativo Google, richiedendo però uno smartphone Android di fascia alta per esser fruito. Per tale motivo, «dei circa 2,5 miliardi di dispositivi Android, stimiamo che circa 250 milioni siano pronti per Fortnite», ha spiegato il fondatore e presidente della software house.

La versione per Android di Fortnite offrirà il cross play con Xbox One, Switch, PC, Mac e iOS, ma non supporterà inizialmente l’uso dei controller, mouse e tastiera, per garantire che tutti i giocatori possano competere alla pari, ha detto Sweeney.

Ma perché il titolo non sarà disponibile sul Google Play Store? Secondo Epic Games, non è per semplici questioni economiche (Google trattiene il 30% degli introiti ricavati dalle vendite delle app e dagli acquisti in-app), ma perché desidera avere «un rapporto diretto con i nostri clienti su tutte le piattaforme dove è disponibile». Voci in rete suggeriscono però che, oltre al sito ufficiale, potrebbe essere anche disponibile attraverso il Samsung App Store, come indicato da XDA Developers, che ha avuto modo di verificare il codice del gioco.

Non si ha ancora una data di uscita ufficiale per Fortnite su Android, ma il file di download sarà comunque disponibile entro la fine dell’estate.