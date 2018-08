Fossil Q, nuovi smartwatch con Wear OS

Floriana Giambarresi,

Fossil ha appena annunciato e reso disponibile sul suo sito Web la quarta generazione dei suoi smartwatch Fossil Q: denominati Fossil Q Venture HR e Q Explorist HR, sono alimentati da Wear OS by Google e rappresentano i primi orologi intelligenti del brand a esser dotati di un sensore di frequenza cardiaca e di protezione dall’acqua, nonché del supporto al servizio di pagamenti Google Pay e GPS.

Nel design i nuovi smartwatch sono molto simili agli equivalenti di terza generazione, ma il comparto hardware sta ottenendo un upgrade. Eleganti, dal quadrante rotondo, la principale differenza tra i due modelli sta nella dimensione: Fossil Q Explorist HR ha un diametro di 45 mm, mentre Fossil Q Venture HR di 40 mm; ciò significa che anche i cinturini sono diversi, rispettivamente da 22mm e 18mm. Secondo la casa produttrice, si tratta dei due wearable più tecnologici rilasciati fino ad oggi.

A bordo vi sono infatti sensori di frequenza cardiaca utili a monitorare il battito cardiaco, un sensore GPS indipendente per il monitoraggio dei movimenti, NFC per i pagamenti mobile tramite Google Pay, funzionalità di fitness e benessere grazie alla piattaforma Wear OS e supporto alla protezione dall’acqua: i nuovi orologi sono infatti anche a prova di nuovo, classificati a 3ATM. Il resto della dotazione hardware comprende il processore Qualcomm Wear 2100, 4 GB di spazio di archiviazione, Bluetooth 4.1 Low Energy, Wi-Fi e una batteria che dovrebbe durare una intera giornata. Lo schermo rotondo è touchscreen mentre la compatibilità con gli smartphone avviene con iOS 9.3+ e Android 4.4+ (esclusa la versione Go).

«Fin dal nostro ingresso nel mercato degli smartwatch, è sempre stata la nostra priorità essere agili e adattarsi rapidamente alle innovazioni, sia nella tecnologia che nel design», afferma Steve Evans, EVP di Fossil:

Sappiamo che molti indossatori di orologi hanno sia un orologio tradizionale che una sorta di tracker di attività – aggiungendo caratteristiche significative in termini di tecnologia, senza compromettere i nostri standard di progettazione, questa nuova generazione di smartwatch fornirà ai consumatori un dispositivo che si adatta a tutti dei loro bisogni. Garantire la migliore esperienza possibile per i nostri clienti è sempre stato importante, il che ha guidato l’innovazione di questo prodotto; non vediamo l’ora di vedere la risposta dei consumatori in tutto il mondo.

Il Fossil Q Explorist HR è progettato per gli uomini e il Q Venture è commercializzato soprattutto per le donne, ed entrambi gli smartwatch sono già disponibili per l’acquisto sul sito Web ufficiale di Fossil, rispettivamente al prezzo di 255 dollari e 275 dollari.