Iliad, offerte per tutti e niente winback

Filippo Vendrame,

Iliad ha certamente rivoluzionato il mercato della telefonia mobile in italia grazie alle sue offerte trasparenti, low cost e ricche di contenuti. Proprio grazie alla massima apertura verso la clientela, l’operatore francese ha saputo approcciarsi al mercato in maniera differente rispetto agli altri competitor. Tutti gli altri operatori, infatti, sono soliti proporre, ciclicamente, speciali tariffe winback e operator attack per ingolosire vecchi clienti o specifiche fasce di utenti attraverso proposte tariffarie personalizzate e particolarmente attrattive.

Iliad, invece, non ha scelto questo approccio ma ha adottato una strada più semplice e forse più efficace. Tutte le sue offerte tariffarie presenti e future saranno sempre accessibili a tutti. Dunque, sia i vecchi che i nuovi clienti potranno sempre aderire alla proposta migliore. Già durante la conferenza stampa del suo debutto in Italia, infatti, l’operatore francese aveva sottolineato di non voler in alcun modo fare una distinzione tra i vecchi e i nuovi clienti, cosa, che, invece, succede con gli altri operatori. Infatti, l’operatore francese ha già fatto sapere che i primissimi clienti che hanno sottoscritto la sua prima offerta potranno passare direttamente a quella più recente semplicemente effettuando una breve procedura attraverso la propria Area Personale.

Grazie a questo approccio Iliad non ha bisogno di proporre particolari offerte speciali per attrarre nuovi clienti o per trattenere quelli vecchi perché tutte le offerte attive saranno sempre accessibili a tutti.

Si ricorda, che attualmente Iliad propone due offerte tariffarie, entrambe limitate nel numero massimo di sottoscrizioni. Dunque, solo i più rapidi potranno aggiudicarsele. La prima offre chiamate illimitate, SMS illimitati, 30 GB di Internet nazionale e 2 GB di traffico dati in Europa a 5,99 euro al mese e la seconda propone, invece, chiamate illimitate, SMS illimitati, 40 GB di Internet nazionale e 3 GB di traffico dati in Europa a 6,99 euro al mese.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del portale ufficiale di Iliad.