iPhone 2018 6.1: arriva una fotocamera più grande

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone 2018 da 6.1 pollici, probabilmente in arrivo nel mese di settembre in concomitanza con i due successori OLED di iPhone X, potrebbe incorporare una fotocamera più grande. È quanto si apprende da alcune immagini emerse sui social network, pronte a mostrare quella che potrebbe essere la scocca posteriore del device. Al momento, ovviamente, dalle parti di Cupertino non giunge alcuna conferma.

Le immagini in questione sono apparse su alcuni social network cinesi e, dopo aver trovato diffusione anche sulle piattaforme occidentali, sono state pubblicate da GSMArena. Gli scatti in questione, non perfettamente a fuoco, mostrano quella che potrebbe essere la versione LCD dei nuovi iPhone 2018, ovvero il modello dotato di display da 6.1 pollici. A differenza dei successori di iPhone X, questo esemplare non dovrebbe incorporare una doppia fotocamera, pur introducendo novità interessanti sul fronte degli obiettivi.

La fotocamera posteriore è infatti notevolmente più grande rispetto a quella inclusa in iPhone 8, mentre il flash è stato riposizionato sotto lo stesso obiettivo, anziché a lato. Obiettivi più grandi potrebbero essere sinonimo di una maggiore sensibilità alla luce, nonché di un sensore completamente rinnovato. Al momento, però, non giungono dettagli sulle caratteristiche hardware dello smartphone.

Per quanto riguarda la porzione frontale del dispositivo, invece, si possono notare abbastanza distintamente due obiettivi, un fatto che non dovrebbe però suggerire l’introduzione di una doppia fotocamera per i selfie. Una delle due componenti, infatti, dovrebbe essere impiegata per Face ID, di cui il device sarà dotato. Nonostante l’impiego di uno schermo LCD, infatti, Apple ha previsto anche per questo modello l’introduzione di un pannello edge-to-edge e di un top notch per incorporare le fotocamere True Depth.

I nuovi iPhone, i cui nomi ufficiali non sono ancora stati resi noti, verranno presentati da Apple nel mese di settembre: tre i modelli previsti, due OLED rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e l’edizione LCD poc’anzi commentata.