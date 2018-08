“Ok Google” non funziona su alcuni dispositivi

Cristiano Ghidotti,

Proprio nel giorno in cui è avvenuta la presentazione di Android 9 Pie, è emerso qualche problema per l’Assistente Google, più nel dettaglio per il sistema di riconoscimento vocale che attiva l’intelligenza artificiale di bigG pronunciando un comando come “Ok Google” oppure “Hey Google”. In Rete si stanno moltiplicando nelle ultime ore le segnalazioni degli utenti che lamentano un malfunzionamento. A quanto pare il gruppo di Mountain View è già al lavoro per identificare la causa dell’intoppo e risolverla al più presto.

Spulciando tra i vari post comparsi sulle bacheche dei social network (uno dei quali allegato di seguito) si apprende che sono interessati dall’impiccio diversi modelli (Xiaomi, OnePlus, Samsung tra i brand) e differenti lingue. Nell’attesa che bigG ponga rimedio, è comunque possibile accedere all’assistente virtuale utilizzando metodi alternativi come una pressione prolungata del tasto Home oppure, per gli smartphone che lo supportano, del pulsante fisico associato all’attivazione dell’IA. Nel nostro caso, abbiamo condotto un test su un Motorola Moto Z2 Play e tutto sembra andare per il verso giusto.

Il mio Assistente Google non funziona. Se pronuncio “Hey Google” mi porta alla schermata per l’attivazione del voice match, poi dice che già conosce la mia voce, ma non funziona. È come un punto morto.

@Google @GoogleAI my Google assistant is not working. I say hey Google it takes me to the screen to activate voice match then it says it already knows my voice.. but then it doesn't work. It's like a deadlock. The option to retrain or detail voice model is greyed out. Please help — Maneet (@Maneet96) August 5, 2018

In chiusura lo screenshot inviato da un utente alla redazione del sito Android Police per mostrare come, anche accedendo alle impostazioni relative all’assistente virtuale, non sia per alcuni possibile riconfigurare il voice match: le voci compaiono infatti in grigio e non è possibile sbloccarle in alcun modo. Non resta dunque che attendere che il gruppo di Mountain View individui la causa del problema, intervenendo per ristabilire la funzionalità.