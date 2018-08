Partite Serie A e B su DAZN: il numero previsto

Cristiano Ghidotti,

Il debutto di DAZN in Italia porta con sé un nuovo modo di guardare il calcio nel nostro paese, in live streaming. La piattaforma fa il suo esordio con l’inizio della stagione 2018-19 proponendo per tutte le giornate dei campionati di Serie A e di Serie B una selezione di match da guardare stando comodamente seduti di fronte al televisore, sullo schermo del computer oppure in mobilità su smartphone e tablet.

Il primo dei match trasmessi è Lazio-Napoli, alle ore 20:30 di sabato 18 agosto. Si proseguirà poi con Napoli-Milan alla seconda del calendario e Parma-Juventus alla terza. Nel complesso, saranno in totale 114 le partite di Serie A da guardare in esclusiva su DAZN per ognuna delle prossime tre stagioni, mentre per quanto riguarda il campionato cadetto il numero sale a 462 (delle quali 428 in esclusiva).

Sono inoltre stati siglati accordi con Sky e Mediaset Premium per semplificare la visione dei match a chi è già abbonato agli altri servizi. I clienti Sky potranno vedere le tre partite di serie A esclusive di DAZN al prezzo scontato di 7,99 euro, ma solo se in possesso del nuovo decoder SkyQ. Quelli di Mediaset Premium, invece, non dovranno affrontare alcuna spesa.

Gli appassionati di calcio potranno inoltre assistere in diretta alle sfide dei tornei esteri con tutti gli incontri di Liga (Spagna), Ligue 1, Ligue 2, Coupe de Ligue e Trophée des Champions (Francia), Copa Libertadores, Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana (Sud America), Coppa d’Africa, FA Cup ed EFL Cup (Inghilterra). A questo si aggiungono altri sport come Major League Baseball (incluse le World Series), NHL (inclusa la Stanley Cup 2019), Heineken Champions Cup, Guinness Pro14, Scotland Rugby Internationals, Ireland Rugby Internationals, Wales Autumn Internationals, Matchroom Boxing (40 eventi all’anno), UFC, Showtime Boxing (10 eventi all’anno), Bellator MMA (22 eventi), World Rally Championship e PDC Darts.

Va ricordato che iscrivendosi a DAZN si ha diritto a un periodo di prova gratuito pari a 30 giorni, dopodiché sarà possibile rinnovare l’abbonamento al prezzo mensile di 9,99 euro oppure interrompere la sottoscrizione.