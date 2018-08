Xiaomi Pocophone F1, specifiche e prezzo

Luca Colantuoni,

Le prime informazioni sullo smartphone erano apparse a fine luglio nella documentazione del Bluetooth SIG (Special Interest Group). Ora un rivenditore rumeno ha pubblicato le specifiche complete, le immagini e il prezzo del nuovo Xiaomi Pocophone F1 che dovrebbe essere annunciato nel corso delle prossime settimane.

Secondo quanto indicato nella pagina del prodotto, il telaio è in plastica. Altre fonti affermano invece che il materiale è alluminio. Lo schermo ha una diagonale di 5,99 pollici e una risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel). Il rapporto di aspetto 19:9 conferma la presenza del notch nella parte superiore del display. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Xiaomi ha aggiunto un sistema di raffreddamento a liquido, quindi lo smartphone potrebbe essere adatto per il gioco.

Per la doppia fotocamera posteriore, posizionata al centro e non nell’angolo sinistro come per i recenti modelli del produttore, sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel e un flash LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria da 4.000 mAh supporta la ricerca rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.0. Il prezzo indicato dal rivenditore rumeno è 1.999 leu, pari a circa 430 euro. Lo smartphone dovrebbe arrivare su alcuni mercati dell’est Europa. Non è noto se verrà distribuito anche in Italia.