Le nuove emoji di Android 9 Pie

Cristiano Ghidotti,

Ieri la presentazione ufficiale di Android 9 Pie, nuova evoluzione del sistema operativo mobile made in Google che introduce funzionalità e caratteristiche inedite. Oggi si torna sull’argomento per prendere in esame le emoji introdotte dalla piattaforma: alcune non si erano mai viste prima, mentre per altre si può parlare di un redesign o restyling, anche sulla base dei feedback raccolti.

Come sottolinea la sempre attenta redazione del sito Emojipedia, il gruppo di Mountain View è la seconda grande realtà del mondo hi-tech (dopo Twitter) a garantire il supporto ufficiale per le 157 nuove immagini standardizzate nel documento Emoji 11.0. Alcune sono rappresentate qui di seguito: una faccina circondata da tre cuori, una woozy (in italiano “stordita”), una accaldata con delle gocce di sudore, un’altra completamente congelata, una preoccupata e una che sta festeggiando. Gli utenti potranno utilizzarle all’interno delle conversazioni in chat e sulle bacheche dei social network.

Quella che raffigura una pistola è diventata una pistola giocattolo, per trasmettere un messaggio meno violento e più divertente.

Altre modifiche riguardano l’introduzione di emoji che rappresentano coppie e famiglie di ogni genere, eterosessuali e omosessuali, persone con i capelli rossi, bianchi, ricce e calve. Modificata anche l’immagine dell’insalata, che con la sparizione dell’uovo diventa vegan-friendly.

L’elenco completo è parecchio lungo e può essere consultato per intero sulle pagine del sito Emojipedia. Concludiamo la carrellata segnalando le immagini che rappresentano supereroi e cattivi, i primi con addosso un costume che per colori e fattezze richiama alla mente quello di Superman.