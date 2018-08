Come vedere la Serie A su DAZN: guida completa

Floriana Giambarresi,

Il debutto di DAZN in Italia consente di guardare calcio e altri sport in diretta streaming e on demand, legalmente, su numerosi dispositivi differenti, fino a 2 contemporaneamente. Oltre infatti a tornei di baseball, NHL, rugby, boxe, rally ed eventi sportivi di ogni genere, il palinsesto del servizio dà la possibilità di guardare i due principali campionati di calcio del nostro Paese. Di seguito ciò che occorre per capire come vedere la Serie A su DAZN, ovvero il torneo più seguito in tutta Italia e uno dei motivi per cui tanti utenti stanno decidendo di sperimentare il servizio appena lanciato.

Saranno in totale 114 le partite di Serie A da guardare in esclusiva su DAZN per ognuna delle prossime tre stagioni, mentre per quanto riguarda il campionato di Serie B il numero sale a 462, delle quali 428 saranno in esclusiva, tranne l’anticipo del venerdì sera che sarà disponibile anche su RAI. Per quanto concerne il principale campionato, il primo dei match trasmessi sarà Lazio-Napoli, che sarà trasmesso sabato 18 agosto alle ore 20:30 in diretta streaming, per poi proseguire con Napoli-Milan alla seconda giornata del calendario e con Parma-Juventus alla terza.

Per vedere la Serie A su DAZN e tutti gli altri sport sono sufficienti pochissimi passaggi. Basta infatti scaricare e accedere all’app, creare il profilo utente e scegliere la Serie A nell’apposito hub presente nell’interfaccia del servizio.

È possibile accedere a DAZN su diversi dispositivi, quali smart TV e dispositivi di streaming come Android TV, Apple TV, smart TV LG con Web OS, smart TV Panasonic e smart TV Samsung con Tizen, oltre a smartphone iOS e Android, tablet e console per videogiochi. Tutto ciò che occorre è accendere il dispositivo, effettuare il download dell’app nell’apposito App Store – o, nel caso in cui si disponesse di un computer, accedere semplicemente al sito ufficiale DAZN – e far partire l’autoinstallazione. Successivamente, la compilazione di pochi campi consente la creazione del profilo, che richiede:

Inserimento dati personali quali nome, cognome, indirizzo email e password

quali nome, cognome, indirizzo email e password Inserimento dati del metodo di pagamento preferito. Sono accettati tutti i metodi di pagamento con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple iTunes e tramite l’applicazione Amazon.

Una volta effettuati questi rapidi e semplicissimi passaggi si potrà fruire del primo mese di prova gratuita e sarà avviata l’interfaccia utente: di conseguenza sarà possibile vedere la serie A su DAZN e tutti gli eventi sportivi a disposizione, che come annunciato sono davvero molti.