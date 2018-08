DAZN su PS4: come utilizzarla

Floriana Giambarresi,

PlayStation è ormai diventata un media center: oltre a fungere da console per i videogiochi first e third party, consente infatti di guardare film, video, serie TV e ascoltare musica e da adesso anche calcio e sport di ogni genere, grazie a DAZN su PS4, da ora disponibile in Italia. Di seguito una guida su come scaricare l’app, installarla, configurarla e utilizzarla al meglio.

Capire come scaricare DAZN su PS4 e installare l’app è davvero semplice e richiede una procedura di pochi secondi. È infatti sufficiente accendere la console Sony e, nella schermata Home, accedere al PlayStation Store (link per il download diretto). Una volta all’interno del negozio virtuale di app, utilizzare il campo di ricerca e inserire il termine “DAZN“, cliccare sulla relativa icona ed effettuare il download per avviare l’installazione automatica dell’app. Per ottenere la migliore esperienza d’uso, si consiglia di procedere così, non di utilizzare il browser integrato nella PlayStation 4.

Una volta completata l’installazione occorre creare un nuovo account DAZN su PS4. È sufficiente aprire l’app appena scaricata e fare clic su “Inizia la tua prova gratuita”, che avrà la durata di un mese e che, eventualmente, si potrà disdire in ogni momento. A questo punto occorrerà inserire i dati richiesti (nome, cognome, email, password) e il metodo di pagamento preferito (carta di credito, di debito o PayPal) e cliccare sul pulsante “Avvia l’abbonamento”. Si ricorda che l’abbonamento al servizio di calcio e altri sport in streaming e on demand ha un costo di 9,99 euro mensili. Una volta completato questo passaggio sarà possibile godersi i migliori eventi sportivi del palinsesto DAZN.

Come consiglia la società, l’ideale è utilizzare un cavo Ethernet per collegare la PS4 al router, così da eliminare eventuali problemi di streaming causati da un segnale Wi-Fi instabile. Non solo PS4 è supportata dall’app ma anche PS3 e, chiaramente, la versione più potente della console di attuale generazione, la PlayStation 4 Pro. Tutti gli eventi vengono trasmessi nella miglior qualità video a disposizione per il proprio dispositivo – fino a 1080p.

Si ricorda che DAZN è disponibile su tutti i dispositivi connessi a Internet – incluse smart TV, smartphone, tablet, computer e Xbox One, oltre a PS4 – tramite l’app ufficiale.