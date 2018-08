Gamescom 2018, svelati tutti i giochi SEGA

Floriana Giambarresi,

Manca ormai davvero poco alla gamescom 2018, atteso evento di Colonia palcoscenico di nuovi annunci e presentazioni di giochi in uscita nel prossimo periodo. Tra i publisher di spicco, SEGA, pronto a portare alla kermesse i suoi titoli più attesi: Football Manager, Total War: Three Kingdoms, Team Sonic Racing, Valkyria Chronicles 4, Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3 Dancing in the Moonlight e Persona 5 Dancing in the Starlight.

Per la gamescom 2018, SEGA mostrerà contenuti mai visti e consentirà agli appassionati di giocare in anteprima i nuovi videogiochi, anche se non tutti, per la prima volta in assoluto. In particolare, Football Manager 2019 farà il suo esordio alla kermesse tedesca di quest’anno come partner ufficiale della Bundesliga, permettendo ai fan del calcio di sottoporsi a un’intervista con il noto giornalista di calcio ESPN, Raphael Honigstein. Sarà anche possibile scattare una fotografia insieme e ricevere un taccuino firmato Football Manager.

Tra i titoli giocabili, Team Sonic Racing e Total War: Three Kingdoms. Il primo, sviluppato da Sumo Digital, offre un’esperienza di corsa agonistica e frenetica con protagonisti i personaggi del mondo di Sonic, mentre il secondo, targato Creative Assembly, darà la possibilità di provare una delle mappe della campagna – nelle terre esotiche dell’antica Cina – e lanciarsi nel bel mezzo di una battaglia durante un agguato notturno. Presenti infine allo stand anche l’RPG strategico Valkyria Chronicles 4, l’action adventure Fist of the North Star: Lost Paradise, Persona 3 Dancing in the Moonlight e Persona 5 Dancing in the Starlight.

La gamescom 2018 prenderà il via a Colonia dal 21 agosto per concludersi il 25 agosto.